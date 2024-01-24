МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. В России появляется все больше случаев заражения людей сразу несколькими инфекциями — например, гриппом и ОРВИ, пишут "Известия". В Роспотребнадзоре сравнили опасность COVID-19 и других ОРВИ

По данным газеты, в этом году к традиционным гриппу и ОРВИ добавились микоплазменная инфекция и коклюш. Наиболее часто сочетаются грипп А с риновирусом, грипп А с аденовирусом, парагрипп 2-го типа с аденовирусом, а также риновирус с аденовирусом.

Согласно заявлению терапевта цифровой клиники Страхового дома ВСК Алины Красиковой, причинами этого явления являются пик заболеваемости в зимний период, когда вирусы легче распространяются и более устойчивы при низких температурах, а также сниженный иммунитет у населения.

В газете отметили, что при подозрении на серьезное заболевание не стоит заниматься самолечением. "Особое внимание нужно обратить на такие симптомы, как высокая температура и одышка: они могут указывать на серьезное заболевание. Самолечение может быть не только неэффективным, но и опасным, ведь ошибочные действия могут еще больше ухудшить состояние пациента и привести к различным последствиям", — заявила инфекционист ФНКЦ ФМБА России Галина Табакина.

Ранее 16 января Роспотребнадзор опубликовал данные, согласно которым заболеваемость ОРВИ и гриппом в России выросла на 78 процентов с начала года. Так, было зарегистрировано 939 случаев, из них 25 процентов — в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. При этом, число заболевших коронавирусом выросло на 12,6 процента, превысив 27 тысяч случаев. Эксперт предупредил об угрозе человечеству из-за "зомби-вируса" в США

Глава ведомства Анна Попова, комментируя приведенную статистику в эфире телеканала "Россия-1", заявляла, что волна заболеваемости гриппом А может пойти на снижение через три недели. Она также предупредила о редких случаях, когда человек заболевал сразу двумя вирусами. При этом ситуации, когда у заболевшего выявляют и вирус, и бактерии, случаются все чаще, добавила Попова.

На следующий день, 17 января, глава Роспотребнадзора сообщила о значительном повышении уровня госпитализации пациентов с гриппом, ОРВИ и коронавирусом, на 40 процентов. Она связала показатель с решением многих людей в новогодние праздники заниматься самолечением.

Позднее ситуацию прокомментировал заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Он подчеркнул, что в России идет подъем заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом. Однако, по словам эксперта, оснований для резкого всплеска заболеваемости нет. Онищенко также подчеркнул, что крещенские купания 18019 января не окажут значительного влияния на эпидситуацию.

Согласно данным Роспотребнадзора от 23 января, за неделю гриппом и ОРВИ заболели свыше 931 тысячи человек, показатель на 0,7 процента ниже, чем за предыдущие семь дней. Количество заболевших коронавирусом также уменьшилось, на 6,3 процента.