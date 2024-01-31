МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Одна из важнейший задач России заключается в достижении технологического суверенитета в области производства медицинского оборудования и лекарственного обеспечения, заявил глава государства Владимир Путин. Путин оценил обеспечение россиян жизненно важными лекарствами

"Что касается технологического суверенитета в области здравоохранения — конечно, одна из важнейших задач. Это совершенно очевидная вещь. Тяжелое оборудование, которое мы в прежние годы на 100% закупали за рубежом, некоторые наши так называемые партнеры, несмотря на то, что это чисто гуманитарная сфера — здравоохранение, — отказываются обслуживать и регламентные работы проводить", — Путин на встрече с доверенными лицами.

Кроме того, президент России подчеркнул, что "жизнь сама заставляет" Россию уделять особое внимание этой сфере. К тому же, по ее словам, не все союзники отказываются содействовать ей в этом направлении, несмотря на противоречия в сфере политики.

Путин в ходе прямой линии 14 декабря 2023 года называл технологический суверенитет будущим любого государства. До этого, в ноябре, Мишустин на заседании правительства заявлял, что ключевой задачей кабмина на 2024 год станет укрепление финансовой устойчивости и технологического суверенитета.