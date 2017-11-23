РФ в 2018 г намерена продать 30 самолетов SSJ-100

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. РФ в 2018 году намерена продать 30 самолетов SSJ-100, более половины из них - на российский рынок, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Мы планируем 30 машин. Из них более половины - на российский рынок", - сказал Мантуров в кулуарах съезда ЕР.

Он добавил, что среди покупателей - авиакомпании "Ямал", "Азимут".

"Аэрофлот" AFLT, по его словам, не намерен покупать новые SSJ-100.

Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) - российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитан на перевозку до 98 пассажиров на расстояние до примерно 4,4 тысячи километров.