МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Михельсон передал в доверительное управление Газпромбанку 14,4% акций "Сибура". Глава "Новатэка", совладелец "Сибура" Леонид Михельсон передал в доверительное управление 14,4% акций "Сибура" Газпромбанку, следует из материалов "Сибура".

Михельсон перестал распоряжаться 14,4% акций "Сибура" через прекращение участия в ООО "Сигма" (5% голосующих акций "Сибура"), ООО "Гамма" (6% акций) и ООО "Прайм" (3,4% акций), говорится в материалах. Аналогичный пакет акций получил "Газпромбанк-Управление активами" на основании заключения договора доверительного управления имуществом.

Таким образом, доля под управлением Михельсона в "Сибуре" снизилась с 48,4% акций до 34,08% акций. Михельсон владеет акциями "Сибура" через участие в ООО "Траст" и ООО "ОлеФинИнвест".

Сделка состоялась 20 декабря.

"Сибур Холдинг" является газоперерабатывающей и нефтехимической компанией. Совладельцу "Новатэка" Леониду Михельсону принадлежат 48,5% акций "Сибура". Также в числе акционеров ПАО "Сибур Холдинга" Геннадий Тимченко (17%), действующий и бывший менеджмент компании (10,6%), китайская Sinopec (10%), Фонд Шелкового пути (10%), Кирилл Шамалов (3,9%).