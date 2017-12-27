СК завел дело из-за невыплаты зарплаты работникам "ВИМ-Авиа" в размере около 500 млн руб

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам авиакомпании "ВИМ-Авиа" в размере около 500 миллионов рублей.

"Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы)", - говорится в сообщении ведомства. Топилин: Задолженность "ВИМ-Авиа" перед сотрудниками составляет 439 млн руб

Следствием установлено, что руководство ООО "Авиакомпания "ВИМ-Авиа", умышленно, действуя из личной заинтересованности, допустило факты полной невыплаты заработной платы на срок более 2 месяцев. Только по состоянию на 19 декабря 2017 года задолженность по заработной плате составила свыше 490 миллионов рублей.

В настоящее время следствие находится в тесном контакте с инициативной группой сотрудников авиакомпании, проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.