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В России перестанут выпускать седан LADA Priora в 2018 году‍


Компании / Индустрия

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. В наступающем 2018 году крупнейший российский автомобильный концерн "АвтоВАЗ" снимет с производства седан Lada Priora , сообщает quto.ru.

Как сообщили источники издания, концерн распрощается с "Приорой", которая будет снята с конвейера в течение следующего года.

В свою очередь анонимный телеграм-канал "Русский автомобиль" сообщает, что последние автомобили модели, которая останется в истории российского автопрома как "самая белая" и "самая низкая", будут выпущены не позднее лета 2018 года.

Всего сотрудники завода в Тольятти планируют собрать порядка 7 тысяч седанов.

Издание напоминает, что "Приора" в кузовах универсал и хэтчбек уже была выведена из производства.

Освободившиеся мощности концерн может направить на производство Lada Vesta.

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