ФАС не нашла подтверждений, что "Яндекс.Такси" формирует цены, следя за пользователями

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не нашла подтверждений тому, что "Яндекс YNDX.Такси" использует для слежения за пользователями скрытые функции в своем приложении, сообщила РИА Новости начальник управления ФАС по регулированию связи и информационных технологий Елена Заева.

Еще в октябре прошлого года сервис онлайн-заказа такси Gett попросил руководителя ФАС Игоря Артемьева изучить деятельность "Яндекс.Такси". По данным газеты "Ведомости", Gett опасался, что "Яндекс.Такси" использует для слежения за пользователями скрытые функции в своем приложении. Пользователи Gett сообщали, что после установки приложения Gett "Яндекс.Такси" для них подешевело. В "Яндекс.Такси" обвинения Gett отвергли, отметив, что установленные приложения не влияют на цену поездки, которая формируется динамически и зависит от маршрута, ситуации на дорогах и количестве свободных машин.

Тогда же в ФАС поступила жалоба от ООО "ГетТакси Рус" на "Яндекс.Такси". В службе ее подробности не раскрывали, аргументируя это грифом "для служебного пользования", однако рассмотреть обещали максимум в течение трех месяцев.

"Мы приняли решение об отказе в возбуждении дела в связи с отсутствием подтверждения изложенных в заявлении доводов", - сообщила Заева.

Артемьев 20 сентября сообщал, что ФАС проводит консультации с агрегаторами такси "Яндекс.Такси" и Uber по их ценовой политике в России.

До этого он отмечал, что служба видит примеры того, как стоимость услуг "Яндекс.Такси" и Uber варьируется для разных потребителей в зависимости от определенных факторов. Так, у "Яндекс.Такси" по одному маршруту на одинаковое время цены различаются на 100 рублей в зависимости от клиента (компания объясняет это экспериментом). У Uber же, отмечали официальные представители компании, специальный алгоритм оценивает платёжеспособность клиентов по ряду параметров, после чего устанавливает разную цену.