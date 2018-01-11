FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Первый участок скоростной железной дороги могут построить от Екатеринбурга до Челябинска


Компании / Индустрия
  • #Железная дорога
    © fotolia.com, Tomas Sereda

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Первый участок высокоскоростной железной дороги могут возвести не от Москвы до Казани, как планировалось, а от Екатеринбурга до Челябинска, пишет газета "Ведомости".

Изданию стало известно, что такое предложение было направлено хозяйственным партнерством "Уральская скоростная магистраль", куда вошли группа ЧТПЗ, инвестиционная группа "РВМ капитал" и другие инвесторы проекта совместно с правительствами Свердловской и Челябинской областей.

Поясняется, что частная концессионная  инициатива о строительстве участка высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) в Уральском федеральном округе была подана в правительство страны.

Напомним, что участок высокоскоростной железной дороги Екатеринбург—Челябинск войдет в состав так называемого коридора "Евразия". 

Как следует из проектной документации, к 2050 году по этой магистрали планируется перевозить 20 млн тонн грузов и почти 37 млн пассажиров ежегодно.

"Евразия" - магистраль, которая свяжет Вену и Пекин. Часть инвестиций от России в данный проект составит 3,6 трлн рублей.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ