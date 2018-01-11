Первый участок скоростной железной дороги могут построить от Екатеринбурга до Челябинска

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Первый участок высокоскоростной железной дороги могут возвести не от Москвы до Казани, как планировалось, а от Екатеринбурга до Челябинска, пишет газета "Ведомости".

Изданию стало известно, что такое предложение было направлено хозяйственным партнерством "Уральская скоростная магистраль", куда вошли группа ЧТПЗ, инвестиционная группа "РВМ капитал" и другие инвесторы проекта совместно с правительствами Свердловской и Челябинской областей.

Поясняется, что частная концессионная инициатива о строительстве участка высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) в Уральском федеральном округе была подана в правительство страны.

Напомним, что участок высокоскоростной железной дороги Екатеринбург—Челябинск войдет в состав так называемого коридора "Евразия".

Как следует из проектной документации, к 2050 году по этой магистрали планируется перевозить 20 млн тонн грузов и почти 37 млн пассажиров ежегодно.

"Евразия" - магистраль, которая свяжет Вену и Пекин. Часть инвестиций от России в данный проект составит 3,6 трлн рублей.