Утилизационный сбор в 2018 г вырастет от 0% до 15% в зависимости от автомобиля

ИЖЕВСК, 12 янв - ПРАЙМ. Индексация утилизационного сбора в РФ в 2018 году будет от 0 до 15% и чуть выше в зависимости от автомобиля, до конца дня документ будет завизирован, заявил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Сегодня буквально по паре позиций расчет довыверяется, и я думаю, что уже до конца дня будет документ, который пойдет на визирование", - сказал Дворкович, говоря об индексации утилизационного сбора в 2018 году.

"По каким-то позициям будет нулевая индексация, то есть ее не будет, по каким-то будет 15%-ая, по каким-то - чуть выше. Там, где более серьезно снижаются другие налоги", - рассказал вице-премьер.

Утилизационный сбор на автомобили в 2018 году планировалось повысить на 15%. Однако в конце прошлого года стало известно, что Минпромторг внес в правительство РФ проект постановления, предусматривающий индексацию сбора в зависимости от ряда параметров.

Как поясняли в министерстве, индексация рознится в зависимости от категории и видов транспортных средств, учитывается экологичность техники, особенно бывшей в употреблении, а также объем производства и импорта. Средневзвешенный размер индексации утилизационного сбора с учетом прогноза рынка на 2018 год составит 15-17,5%, говорили в Минпромторге.