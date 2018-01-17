FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Продажи легковых машин в ЕС в 2017 г выросли до максимума за 10 лет


Компании / Индустрия / Потребительский рынок

МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в Евросоюзе по итогам 2017 года выросли в годовом выражении на 3,4%, до 15,138 миллиона единиц, достигнув максимума с 2007 года, свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA).

"В целом, в 2017 году европейский спрос на автомобили вырос четвертый год подряд, впервые с 2007 года достигнув (уровня продаж - ред.) новых легковых автомобилей в более 15 миллионов", - отмечает организация.

Лидером по росту продаж по итогам года стала группа PSA Group, она увеличила продажи новых автомобилей в Европе в годовом выражении на 28,2%. У Suzuki показатель вырос на 21,3%, а реализация машин Toyota Group выросла на 13%. За ними следует KIA с ростом продаж на 8,8%. VW Group показала прирост продаж на 2,3%.

Самый значительный рост продаж за 2017 год был отмечен в Литве (на 27,3%), в Венгрии (на 20,4%) и Болгарии (на 18,5%). Следом за ними идут Хорватия (17,2%) и Польша (16,9%).

Продажи новых автомобилей в ЕС в декабре 2017 года снизились на 4,9%, до 1,088 миллиона единиц, что связано в основном с тем, что в указанном месяце было на один рабочий день меньше, чем в предыдущем году, следует из релиза. Лидером в отчетном месяце стала PSA Group, которая увеличила продажи новых автомобилей в Европе в годовом выражении на 61,1%. Продажи Volkswagen Group уменьшились на 4%.

Самый значительный рост продаж в декабре был отмечен в Литве (на 38,7%). Следом за ней идет Эстония (рост на 14,9%), Латвия (13,5%) и Греция (13,2%).

Версия для печати

Авто

Весь сюжет
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ