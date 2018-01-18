Совладелец Petropavlovsk Ракишев хочет вернуть прежнего CEO Масловского

МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев, который приобрел 22,42% золотодобывающей компании Petropavlovsk в декабре прошлого года, хочет вернуть Павла Масловского на должность гендиректора российской компании, сообщает агентство Рейтер.

"С моей точки зрения никто не вышел из этой внутренней распри победителем. Масловский должен завершить проект с применением технологии автоклавного окисления. Я бы хотел, чтобы он вернулся в компанию", - сказал Ракишев в интервью агентству. При этом он добавил, что не рассматривал вопрос возвращения в компанию ее второго основателя Питера Хамбро.

Ракишев также планирует дальнейшие слияния и поглощения для компании в России и Центральной Азии, не называя конкретные компании. Однако азиатские активы, в некоторые из которых Ракишев инвестировал ранее, сейчас, по его мнению, дороже российских. Но замена краткосрочных кредитов выпусками долгосрочных облигаций, которые компания осуществила в прошлом году, может помочь ей привлечь новые инвестиции.

Бизнесмен также сообщил, что ранее, в ходе переговоров о приобретении им доли в Petropavlovsk, которые начались в сентябре прошлого года, он обсуждал возможное приобретение золотодобывающей компании "Золото Камчатки", также принадлежащей "Ренове" Виктора Вексельберга. В ближайшее время Ракишев встретится с советом директоров и другими акционерами Petropavlovsk для решения вопроса новых приобретений.

Бывший сооснователь Petropavlovsk Павел Масловский покинул посты гендиректора и члена совета директоров в июле прошлого года после 23 лет работы в компании. Его отставке предшествовал вынужденный уход из совета директоров Питера Хамбро после длительного противостояния с Виктором Вексельбергом.

Petropavlovsk Plc входит в первую пятерку российских компаний по объемам производства золота. Основные активы сосредоточены в Амурской области, где работает четыре предприятия: "Покровский рудник", "Пионер", "Маломыр" и "Албын". По итогам 2016 года компания снизила производство золота на 17,4%, до 416,3 тысячи унций.