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Суд привлек совладельцев "ВИМ-Авиа" к делу по иску к авиакомпании на 3 млрд руб


Компании / Индустрия / Транспорт

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы привлек совладельцев авиакомпании "ВИМ-Авиа" Светлану и Рашида Мурсекаевых третьими лицами к делу по иску компании РНГО к авиаперевозчику на сумму более 3 миллиардов рублей, передает корреспондент из зала суд.

Суд удовлетворил ходатайство представителя "ВИМ-Авиа" о привлечении совладельцев компании в качестве третьих лиц.

Суд вернется к рассмотрению дела 21 февраля.

В ноябре прошлого года суд отказался наложить арест на пять принадлежащих "ВИМ-Авиа" самолетов Boeing 757-200, десять авиадвигателей и пять вспомогательных силовых установок в рамках дела по данному иску. Обеспечительные меры в виде ареста принадлежащего перевозчику имущества просил принять истец – компания ООО "РНГО", основным видом деятельности которой, согласно ЕГРЮЛ, является производство стальных труб, полых профилей и фитингов.

В октябре 2017 года ООО "РНГО" подало иск точно на такую же сумму – более 3 миллиардов рублей - к ПАО "Аэропорт Братск", которое управляет аэропортом Братска и на 100% принадлежит "ВИМ-Авиа". Сама авиакомпания привлечена к тому делу в качестве третьего лица.

"ВИМ-Авиа" в октябре прошлого года прекратила полеты из-за финансовых проблем. Ее кредиторская задолженность, по данным Росавиации, составляет около 10 миллиардов рублей. Глава Минтранса РФ Максим Соколов говорил, что сертификат эксплуатанта перевозчика приостановлен. В декабре Басманный суд Москвы заочно арестовал Мурсекаева. По данным СК, фактически "ВИМ-Авиа" под его руководством представляла собой мошенническую схему в виде пирамиды. Ранее Мурсекаев покинул Россию.

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Финансовые проблемы "ВИМ-Авиа"

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