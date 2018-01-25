Дворкович: Рост производства и продаж автомобилей в РФ в 2018 г будет меньше, чем в 2017 г

ДАВОС, 25 янв - ПРАЙМ. Производство и продажа автомобилей в РФ в 2018 году будут расти более медленными темпами, чем в 2017 году, ожидает вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Думаю, что будет (рост), но не такой, конечно, как в 2017 году. На 20% опять расти сложно, но думаю, что будет рост, просто умеренный достаточно", - сказал журналистам Дворкович.

"Вообще по автотранспорту, по легковым (автомобилям - ред.), в том числе. И то, и другое. Все-таки доходы людей подрастают, и спрос на автомобили со стороны коммерческого сектора растет с ростом производства", - добавил он.

"Рост будет более умеренным, но тем не менее он будет", - сказал вице-премьер.