Изумруд весом 1,6 кг добыли на Урале

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Изумруд весом 1,6 кг нашли на Малышевском руднике (ОП "Малышева", является структурным подразделением АО "Калининградский янтарный комбинат", который в свою очередь входит в ГК "Ростех") на Урале.

Как в понедельник сообщили в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области, специалисты оценивают, что подобные находки совершаются раз в десятилетие.

Уникальный драгоценный кристалл найден в очистном забое шахты. Друзу, которая торчала из стены, нашли бригадир и заместитель главного геолога рудника.

"Кристалл вовремя заметили и подняли на поверхность, сохранив его в первозданном виде. Это говорит о высоком профессионализме и слаженной работе наших сотрудников. За это они уже получили премию", заявил директор ОП "Малышева" Евгений Василевский.

По оценкам Гохрана РФ, полупрозрачный светло-зеленый камень по качеству относится ко второму сорту, цветность вторая.

Предварительно его стоимость оценена в 4 млн рублей и выше, Имя новому изумруду пока не дали.