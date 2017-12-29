"ВИМ-Авиа": Росавиация отказывает в просьбе выплатить долги по зарплате

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. "ВИМ-Авиа", в октябре прекратившая полеты из-за финансовых проблем, заявила, что Росавиация отказывает в просьбе выплатить сотрудникам авиакомпании задолженность по зарплате, говорится в сообщении авиаперевозчика.

Отмечается, что 25 января в правительстве РФ состоялось совещание, посвященное возможным решениям данного вопроса. В совещании принимали участие представители следующих организаций: Минтранса, Росавиации, Роструда, ФНС, департамента промышленности и инфраструктуры правительства, авиакомпании "ВИМ-Авиа".

"На сегодняшний день задачей первоочередной важности для руководства "ВИМ-Авиа" стоит вопрос по выплате заработной платы сотрудникам авиакомпании. Суммарная задолженность за 2017 год составляет 541 миллион рублей. С учетом января эта сумма вырастет до 630 миллионов рублей. На совещании было обозначено, что сумм по возмещению акцизов и НДС не хватает для погашения задолженности по заработной плате", - говорится в сообщении.

Вице-премьер Аркадий Дворкович в конце сентября 2017 года утвердил директиву, предусматривающую предоставление "Аэрофлоту" AFLT права использовать собственные средства на общую сумму, не превышающую 1,8 миллиарда рублей, на обеспечение текущей операционной и финансовой деятельности "ВИМ-Авиа". Перечисление денежных средств в пределах указанной суммы должно производиться только на основании письменного указания Росавиации, напомнила авиакомпания.

"Несмотря на то, что на данный момент израсходовано около 600 миллионов рублей, и авиакомпания неоднократно обращалась в Росавиацию с просьбой рассмотреть возможность оплаты задолженности по заработной плате перед сотрудниками из выделенного правительством бюджета, Росавиация отвечала отказом", - говорится в сообщении.

Коллектив перевозчика, отмечается, ожидает решения правительства относительно возможности использования части оставшихся средств на погашение задолженности коллективу по заработной плате, а также на платежи, позволяющие продолжать деятельность компании, например, аренда офиса.