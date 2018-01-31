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Чистая прибыль ArcelorMittal в 2017 г выросла в 2,6 раза


Компании / Индустрия

МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшей в мире металлургической компании ArcelorMittal, приходящаяся на акционеров головной компании, по итогам 2017 года составила 4,568 миллиарда долларов, что в 2,6 раза выше, чем в 2016 году, говорится в отчетности компании.

Базовая прибыль на акцию достигла 4,48 доллара против прибыли в 1,87 доллара годом ранее. Выручка от продаж увеличилась на 20,9% в годовом выражении - до 68,679 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала ArcelorMittal зафиксировала чистую прибыль в размере 1,039 миллиарда долларов, что в 2,6 раза больше, чем в аналогичном периоде годом ранее. Базовая прибыль на акцию составила 1,02 доллара против прибыли в 0,4 доллара в четвертом квартале 2016 года. Выручка от продаж увеличилась на 25% - до 17,71 миллиарда долларов.

Компания также сообщила, что по итогам 2017 года ее добыча железной руды выросла на 3,99% - до 57,4 миллиона тонн, а производство нерафинированной стали - на 2,5%, до 93,1 миллиона тонн. За четвертый квартал ArcelorMittal добыла 14,4 миллиона тонн железной руды, что на 3,6% выше аналогичного показателя годичной давности, и произвела 22,7 миллиона тонн нерафинированной стали, увеличив показатель на 4,1% год к году.

"Сочетание улучшенных рыночных условий и реализации наших стратегических целей (развития бизнеса до 2020 года - ред.), привели к успешному году для компании", - приводятся в сообщении слова председателя совета директоров и гендиректора ArcelorMittal Лакшми Миттала (Lakshmi Mittal).

ArcelorMittal - крупнейшая металлургическая компания мира. Зарегистрирована в Люксембурге. Концерн был образован в 2006 году путем слияния люксембургской компании Arcelor и индийской Mittal Steel, принадлежащей индийскому бизнесмену Лакшми Митталу.

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