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"Аэрофлот" до 2026 года получит в эксплуатацию 50 самолетов МС-21


Компании / Индустрия / Транспорт

МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. "Аэрофлот" AFLT и лизинговая компания "Авиакапитал-Сервис" (входит в госкорпорацию "Ростех") подписали твердый контракт на поставку 50 новейших российских пассажирских самолетов МС-21, первый из них перевозчик получит в первом квартале 2020 года, говорится в совместном релизе компаний.

В нем отмечается, что "Аэрофлот" станет крупнейшим эксплуатантом этих магистральных лайнеров нового поколения, завершение поставок по контракту ожидается в 2026 году. Срок аренды каждого воздушного судна - 12 лет, при этом предусмотрена возможность ее пролонгации на два года не более трех раз.

Согласно твердому контракту, "Авиакапитал-Сервис" предоставит в операционный лизинг 50 самолетов МС-21-300, а общая сумма платежей "Аэрофлота" составит более 5 миллиардов долларов.

В компоновке для "Аэрофлота" лайнер рассчитан на перевозку 169 пассажиров (16 кресел бизнес-класса и 153 – экономического). На первом этапе договор предусматривает поставку воздушных судов с иностранным двигателем. Начиная с 26-го самолета авиакомпания имеет опцию получать лайнеры с новыми российскими двигателями ПД-14, которые сейчас проходят сертификационные испытания.

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