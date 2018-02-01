Чистая прибыль американской DowDuPont за 2017 г упала в 2,8 раза

МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль одной из крупнейших химических компаний в мире - американской DowDuPont - по итогам 2017 года сократилась в 2,8 раза, до 1,592 миллиарда долларов по сравнению с 2016 годом, говорится в отчете компании.

Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию составила 0,91 доллара против 3,52 доллара по итогам 2016 года. Выручка компании за отчетный период выросла на 29,7% по сравнению с предыдущим годом, составив 62,484 миллиарда долларов.

При этом по итогам четвертого квартала компания зафиксировала чистый убыток в размере 1,216 миллиарда долларов против прибыли в 84 миллиона долларов годом ранее. В пересчете на акцию разводненный убыток составил 0,54 доллара против убытка в 0,03 доллара в четвертом квартале 2016 года. Выручка по итогам четвертого квартала составила 20,066 миллиарда долларов, что на 1,5% выше показателя аналогичного периода 2016 года.

В декабре 2015 года одни из крупнейших химических компаний в мире DuPont и Dow Chemical объявили о слиянии. В августе 2017 года сделка по слиянию была завершена, в результате чего DuPont и Dow Chemical стали дочерними компаниями DowDuPont.

Dow Chemical занимается выпуском промышленных, бытовых и сельскохозяйственных химикатов, пластмасс, медикаментов, химпродукции военного назначения. DuPont производит химикаты специального назначения, предлагает товары и услуги для сельского хозяйства, занимается производством продуктов питания, электроники, коммуникаций, безопасности и защиты, строительства, транспорта и легкой промышленности.

Как отмечалось ранее, спустя полтора-два года после завершения данной сделки стороны намерены разделить DowDuPont на три независимых компании под условными названиями: Agriculture Company, Material Science Company и Specialty Products Company. В годовой отчетности компания сообщила, что выделение Materials Science планируется до конца первого квартала 2019 года, а Agriculture Company и Specialty Products Company - к 1 июня 2019 года.