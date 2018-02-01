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Glencore в 2017 г сократил производство меди на 8%


Компании / Индустрия / Металлургия

МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Швейцарский сырьевой трейдер Glencore в 2017 году сократил производство меди из собственных источников на 8% по сравнению с предыдущим годом, до 1,309 миллиона тонн, сообщается в отчете Glencore.

Объем производства никеля в прошлом году сократился на 5%, до 109,1 тысячи тонн. Производство цинка сократилось на 0,3%, до 1,0902 миллиона тонн. Добыча угля снизилась на 3%, до 120,6 миллиона тонн.

В четвертом квартале компания сократила производство меди на 0,4% по сравнению с четвертым кварталом 2016 года - до 363,2 тысячи тонн. Объем производства никеля в годовом выражении снизился на 13% - до 28,4 тысячи тонн, производство цинка - на 14% - до 262,8 тысячи тонн. Добыча угля упала на 10% - до 29,6 миллиона тонн.

По итогам 2018 года компания прогнозирует производство меди на уровне примерно 1,465 миллиона тонн, никеля - 132 тысяч тонн. Производство цинка прогнозируется на уровне 1,09 миллиона тонн, а добыча угля, как ожидается, составит примерно 134 миллиона тонн.

Glencore является одним из крупнейших в мире трейдеров сырьевых товаров, включая энергоресурсы, металлы и продукцию сельского хозяйства. Штаб-квартира компании расположена в швейцарском Бааре. Ее акции торгуются на биржах Лондона и Гонконга.

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