Hyundai выпустил полуторамиллионный Solaris в Санкт-Петербурге‍

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. На заводе корейского автоконцерна Hyundai в Санкт-Петербурге был выпущен полуторамиллионный автомобиль популярной в России модели Solaris, сообщает Аналитическое агентство "Автостат".

С конвейера сошел юбилейный седан белого цвета в максимальной комплектации Elegance, оснащенный автоматической коробкой переключения передач.

По данным пресс-службы представительства Hyundai в России, если все выпущенные 1,5 млн автомобилей выставить в одну цепь, то на растянется от Санкт-Петербурга до озера Байкал.

Отмечается, что концерн выпустил все полтора миллиона Solaris за последние 7 лет.

Напомним, что автомобиль корейского бренда Solaris все семь лет своего выпуска входил в список бестселлеров на российском авторынке, а с 2012-го по 2016-й год он становился "Автомобилем года" .