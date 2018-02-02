ФАС разрешила "Высочайшему" купить камчатские золотодобывающие активы "Реновы"

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. ФАС России разрешила компании ПАО "Высочайший" (GV Gold) приобрести 100% уставного капитала ООО "Минералы Камчатки", которая управляет золотодобывающими активами ГК "Ренова", говорится в сообщении службы.

"ФАС России рассмотрела ходатайство публичного акционерного общества "Высочайший" о приобретении доли в размере 100% уставного капитала зарегистрированного на территории Российской Федерации общества с ограниченной ответственностью "Минералы Камчатки" ... ФАС России приняла решение об удовлетворении данного ходатайства", - говорится в сообщении.

ООО "Минералы Камчатки" управляет предприятиями: АО "Золото Камчатки"; ООО "Интерминералс менеджмент"; ООО "Камчатская медная компания"; АО "Камчатское золото"; АО "Быстринская горная компания"; АО "Аметистовое" и АО "Камголд".

В начале декабря прошлого года СМИ сообщали, что "Высочайший" подписал соглашение об основных условиях покупки золотодобывающих активов у "Реновы" Виктора Вексельберга, где сумма сделки была определена в размере более 500 миллионов долларов. В этой сумме также учитывается долг "Золота Камчатки", который эксперты оценивали в 300-350 миллионов долларов.

Первый раз об этой сделке стало известно в сентябре 2017 года. По мнению главы Союза золотопромышленников Сергея Кашубы, "Высочайшему" важно наращивать ресурсы и производство за счет M&A в свете планов на IPO: инвесторов вряд ли заинтересует компания с добычей ниже 10-15 тонн золота в год. Если сделка состоится, то "Высочайший" станет шестым золотодобытчиком в России с добычей более 10 тонн.

"Золота Камчатки" владеет девятью лицензиями на разработку золоторудных месторождений в Камчатском крае с общей ресурсной базой свыше 12 млн тройских унций (более 375 тонн) золота. Компания объединяет несколько предприятий: АО "Аметистовое" (добыча в январе-сентябре прошлого года составила 3,292 тонны золота и 9,004 тонны серебра), АО "Камголд" (535 кг золота и 579 кг серебра) и АО "Камчатское золото" (330 кг золота и 180 кг серебра). По итогам 2017 года общая добыча ожидается более 5,6 тонны золота.

ПАО "Высочайший" входит в топ-10 крупнейших золотодобывающих предприятий России. Ведет деятельность в Иркутской области и республике Саха (Якутия), где расположены Иркутская, Тарынская и Алданская бизнес-единицы и ведутся масштабные геологоразведочные работы. По итогам 2016 года "Высочайший" сократил производство золота на 9,7% - до 5,1 тонны.