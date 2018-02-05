Boeing представил первый самолет 737 MAX 7

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Американская компания Boeing презентовала в понедельник нового представителя семейства самолетов 737 MAX - авиалайнер Boeing 737 MAX 7, сообщается в релизе компании.

Узкофюзеляжный лайнер 737 MAX 7 рассчитан на 172 пассажира. Его максимальная дальность полета составляет 3850 морских миль (7130,2 километра), что является самым большим показателем среди самолетов семейства 737 MAX.

Компания также отметила, что лайнер был разработан для замены Boeing 737-700. При этом улучшенная технология новой модели позволяет самолету летать на 1 тысячу морских миль (1,852 тысячи километров) дальше и перевозить больше пассажиров, чем его предшественник. Расход топлива у нового лайнера при этом на 18% ниже, чем у самолета 737-700.

"MAX 7 является идеальным дополнением к флоту авиакомпаний, обслуживающих аэропорты на больших высотах или в отдаленных районах. Мы с нетерпением ждем возможности продемонстрировать невероятную эксплуатационную гибкость и дальность полета этого самолета", - приводятся в сообщении слова вице-президента компании и главного менеджера 737 MAX Кита Леверкуна (Keith Leverkuhn). Лайнер планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году.

737 MAX 7, 737 MAX 8 и 737 MAX 9 - это новейшее семейство самолетов Boeing. Лайнер 737-MAX является самым быстропродаваемым самолетом в истории компании. По состоянию на февраль, Boeing получил на него более 4300 заказов от 92 клиентов по всему миру.

Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения - Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы. Заводы компании расположены в 70 странах. Штат сотрудников - около 160 тысяч. Чистая прибыль Boeing Co. по итогам 2017 года увеличилась в 1,7 раза, до 8,197 миллиарда долларов, выручка сократилась на 1,3%, составив 93,392 миллиарда долларов.