СМИ: Британская разведка обеспокоена IPO группы EN+ Дерипаски на LSE

МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Служба британской разведки MI6 заинтересовалась размещением в ноябре прошлого года акций российской компании En+ (принадлежит Олегу Дерипаске) на Лондонской фондовой бирже (LSE), пишет The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

По данным издания, MI6 обеспокоена тем, что размещение акций на IPO прошло без консультаций со спецслужбами Великобритании.

Как сообщили газете источники, вопросы у спецслужбы связаны с тем, что одним из основных акционеров En+ является находящийся в настоящее время под санкциями стран ЕС и США ВТБ %VTRB6 , а главный владелец компании Олег Дерипаска владеет компанией "Русал", которая ведет поставки своей продукции оборонно-промышленному комплексу РФ.

Напомним, что En+ в ноябре прошлого года разместила GDR в ходе IPO на Лондонской бирже. Цена за бумагу составляла $14. Это стало крупнейшим российским IPO за последние пять лет.