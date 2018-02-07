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Экспорт легковых автомобилей из РФ в 2017 г вырос на 24,1%


Компании / Индустрия / Транспорт

МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Экспорт легковых автомобилей из России в 2017 году вырос на 24,12% по сравнению с 2016 годом и составил 84,4 тысячи единиц, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС).

При этом в денежном выражении объем экспорта вырос на 20,3%, до 1,32 миллиарда долларов, следует из данных ФТС. Экспорт грузовых автомобилей в штуках за прошлый год вырос на 2,1%, до 14,6 тысячи единиц, а в деньгах снизился на 4,8%, до 336 миллионов долларов.

Экспорт легковых автомобилей в страны дальнего зарубежья за 2017 год вырос на 40,2%, до 32,8 тысячи штук, в деньгах - на 10%, до 608,4 миллиона долларов. Экспорт грузовых машин в дальнее зарубежье за отчетный период, наоборот, снизился в 1,6 раза, до 3,7 тысячи единиц и в 1,5 раза в денежном выражении, до 137 миллионов долларов.

Экспорт легковых машин в страны СНГ в 2017 году вырос на 15,7% по сравнению с 2016 годом, до 51,6 тысячи единиц, рост в денежном выражении составил 30,8%, до 711,8 миллиона долларов. Экспорт грузовых автомобилей в страны СНГ вырос на 31,3%, до 10,9 тысячи единиц, и на 35,4% в денежном выражении, до 199 миллионов долларов.

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