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Tesla отчиталась о крупнейших квартальных убытках‍


Компании / Индустрия
  • Илон Маск опубликовал видео с Tesla на орбите Земли

МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Американский производитель электрокаров Tesla в среду отчитался о крупнейших квартальных убытках в истории компании, сообщает Forbes со ссылкой на корпоративную отчетность.

Журнал отмечает, что по итогам четвертого квартала 2017 года потери компании составили $675 млн. Общий дефицит за год - $1,96 млрд.

Как прокомментировал ситуацию финансовый директор Tesla Дипак Ахуджи, в новом 2018 году компания рассчитывает на рост операционного дохода до "устойчиво позитивного" уровня.

Напомним, что ранее глава и основной владелец сразу двух технологичных американских компаний - космической SpaceX и автомобильной Tesla - Илон Маск опубликовал фото красного электрокара Tesla Roadster из космоса.

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