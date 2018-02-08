Tesla отчиталась о крупнейших квартальных убытках‍

МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Американский производитель электрокаров Tesla в среду отчитался о крупнейших квартальных убытках в истории компании, сообщает Forbes со ссылкой на корпоративную отчетность.

Журнал отмечает, что по итогам четвертого квартала 2017 года потери компании составили $675 млн. Общий дефицит за год - $1,96 млрд.

Как прокомментировал ситуацию финансовый директор Tesla Дипак Ахуджи, в новом 2018 году компания рассчитывает на рост операционного дохода до "устойчиво позитивного" уровня.

Напомним, что ранее глава и основной владелец сразу двух технологичных американских компаний - космической SpaceX и автомобильной Tesla - Илон Маск опубликовал фото красного электрокара Tesla Roadster из космоса.