Средняя цена нового автомобиля в России выросла до 1,33 млн руб

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. За прошедший 2017 год в России средняя цена за новый автомобиль показала незначительный рост относительно 2016 года, сообщает Аналитическое агентство "Автостат".
Новый легковой автомобиль продавался дилерами по средневзвешенной цене в 1,33 млн рублей. Это, отмечает агентство, на 2% выше показателя предыдушего годового периода.
Россияне платили на автомобиль иностранного производства в среднем 1,55 млн рублей.
Отечественный автопром стоил в среднем 583 тыс рублей за машину.
Больше всего подорожали автомобили китайских брендов Geely и Chery: их средняя стоимость на российском рынке выросла на 32 и 25,5%.
Еще семь брендов повысили цены на машины в диапазоне от 10 до 20%: это модели немецкого Volkswagen, корейских Hyundai и Kia.
21 бренд поднял цены до 9%: среди них французская Renault, Skoda, BMW, Ford и отечественная Lada.
А вот цены на машины УАЗ снизились на 0,2%. Авто немецкого Mercedes-Benz подешевели на 1,1%, японская Toyota потеряла 2,4%, Land Rover опустился на 3,3%, снижение цен на и Infiniti составило 9%).