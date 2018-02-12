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Средняя цена нового автомобиля в России выросла до 1,33 млн руб


Компании / Индустрия / Потребительский рынок

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. За прошедший 2017 год в России средняя цена за новый автомобиль показала незначительный рост относительно 2016 года, сообщает Аналитическое агентство "Автостат".

Новый легковой автомобиль продавался дилерами по средневзвешенной цене в 1,33 млн рублей. Это, отмечает агентство, на 2% выше показателя предыдушего годового периода.

Россияне платили на автомобиль иностранного производства в среднем 1,55 млн рублей.

Отечественный автопром стоил в среднем 583 тыс рублей за машину.

Больше всего подорожали автомобили китайских брендов Geely и Chery: их средняя стоимость на российском рынке выросла на 32 и 25,5%.

Еще семь брендов повысили цены на машины в диапазоне от 10 до 20%: это модели немецкого Volkswagen, корейских Hyundai и Kia.

21 бренд поднял цены до 9%: среди них французская Renault, Skoda, BMW, Ford и отечественная Lada.

А вот цены на машины УАЗ снизились на 0,2%. Авто немецкого Mercedes-Benz подешевели на 1,1%, японская Toyota потеряла 2,4%, Land Rover опустился на 3,3%, снижение цен на  и Infiniti составило 9%).

 

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