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Lada Largus стала самой популярной корпоративной моделью в РФ


Компании / Индустрия / Потребительский рынок

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Универсал крупнейшего российского автоконцерна "Автоваз" AVAZ  Lada Largus по итогам корпоративных продаж за 2017 год признан самой популярной моделью в России, пишет Аналитическое агентство "Автостат".

По данным агентства, за прошлый 2017 год юридические лица в России купили 9 889 автомашин, сошедших с конвейера тольяттинского автозавода. Это на 38,5% больше, чем продажи в 2016-м.

Однако всего на пять машин меньше, чем лидирующий Largus, было продано юрлицам автомобилей корейского производителя Hyundai Solaris - 9884 штук, рост к 2016 году составил 22%.

В топ-5  рейтинга популярности авто у корпоративных покупателей вошли немецкий Volkswagen Polo, корейский KIA Rio, Skoda Rapid.

В первой десятке - Toyota Camry, Renault Logan, Skoda Octavia и российские Lada Granta и Lada 4x4.

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