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General Motors закроет завод в Южной Корее


Компании / Индустрия / Транспорт
 
Пока в Пхёнчхане проходит зимняя Олимпиада, General Motors Co. сообщила неприятные новости тысячам южнокорейских работников.

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Пока в Пхёнчхане проходит зимняя Олимпиада, General Motors Co. сообщила неприятные новости тысячам южнокорейских работников. Компания заявила, что в мае закроет один из корейских заводов, а также будет добиваться от профсоюза уступок для дополнительного сокращения затрат ради сдерживания потерь, сообщает Dow Jones.

Решение, о котором корейское подразделение GM объявило утром во вторник, – очередной шаг в программе сокращения мировых операций, которую проводит гендиректор Мэри Барра. Компания, когда-то занимавшая доминирующее положение в международной автомобильной отрасли, при Барре существенно уменьшилась в размерах. Теперь GM по мировым продажам занимает 4-е место, уступая Volkswagen AG, Toyota Motor Corp. и альянсу Nissan Motor Co. с Renault SA.

Закрыв завод в прибрежном городе Кунсан, компания сократит избыток производственных мощностей. Решение, которое приведет к списанию 850 млн долларов, коснется 2000 сотрудников завода, на который в 2017 году пришлось лишь порядка 7% от 520 000 машин, выпущенных корейским подразделением.

У GM есть в Южной Корее еще три завода. Компания в понедельник заявила, что намерена сохранить операции в Корее, а закрытие завода – это "первый шаг" в масштабной реструктуризации.

Как заявило правительство страны, оно распорядится, чтобы государственный банк Korea Development Bank, имеющий 17%-ную долю акций GM Korea, провел комплексный анализ работы руководства компании за последние годы. Согласно прессе Южной Кореи, GM попросила у Сеула помощь в виде налоговых льгот или участия Korea Development Bank в запланированном раунде привлечения капитала для поддержки GM Korea. Представители властей дать комментарии отказались.

Между GM и профсоюзом, представляющим большинство из 16 000 работников заводов компании в Корее, уже несколько лет сохраняются напряженные отношения.

Автопроизводитель заявил, что совместно с профсоюзом и властями Южной Кореи будет работать над реструктуризацией бизнеса, указав, что может запросить уступки в трудовых вопросах и государственные стимулы для помощи в сокращении операционных затрат.

Президент GM Дэн Амманн в интервью отметил, что компания изложила свою позицию профсоюзу и властям, но отказался обсудить детали. По его словам, корейские фабрики слишком затратны и не могут работать прибыльно.

"Мы дали понять, что для дальнейшего привлечения инвестиций нам нужно, чтобы бизнес был стабильно прибыльным", – сказал Амманн. По его словам, сохранение операций в стране – "предпочтительный вариант".

GM отметила, что расходы, в том числе неденежное списание стоимости активов на 475 млн долларов и денежные затраты на выплаты сотрудникам в размере 375 млн долларов, будут учтены в конце 2-го квартала.

К бизнесу GM Korea также относится несколько заводов, выпускающих двигатели, и инженерно-конструкторский центр, который выполнил значительную часть работ по созданию электромобиля Chevrolet Bolt.

GM дала понять, что готовится сократить операции в Южной Корее, когда на прошлой неделе отчитывалась за 4-й квартал, на результатах которого сказалось снижение производства в стране.

"Мы собираемся в будущем принять меры, чтобы бизнес стал рентабельным", – сказала Барра.

Аналитик Barclays Брайан Джонсон на прошлой неделе написал в заметке, что реструктуризация корейского бизнеса, возможно, не окажет "существенного влияния" на прибыль GM, но "служит напоминанием о том, насколько ловко действует руководство, работая только в тех областях, где может выиграть".

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