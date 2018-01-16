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Суд Лондона на будущей неделе утвердит расписание слушаний спора по доле в "Норникеле"


Компании / Индустрия / Металлургия

ЛОНДОН, 16 фев - ПРАЙМ. Высокий суд Лондона в начале следующей недели утвердит расписание слушаний по спору о покупке холдингом "Интеррос" Владимира Потанина доли бизнесмена Романа Абрамовича в "Норникеле", сообщил РИА Новости представитель одной из юридических компаний, представлявших интересы компаний в суде.

Холдинг "Интеррос" Владимира Потанина сделал предложение структуре Crispian Investments Ltd., аффилированной с Романом Абрамовичем и его партнерами, о выкупе ее доли в ГМК "Норильский никель" GMKN, однако структура "Русала" Олега Дерипаски обратилась в лондонский суд с требованием заблокировать сделку. Стороны в пятницу приступили к слушаниям по этому спору. "Интеррос" уже является крупнейшим владельцем акций "Норникеля", его доля составляет 30,3%. "Русалу" принадлежат 27,8%, Crispian Investments - 4,95% акций.

"Сегодня мы представили свои предложения по дальнейшему порядку слушаний. Надеемся, что в начале следующей недели будет утверждена структура и расписание последующих заседаний", - сказал юрист.

В ходе первого технического судебного заседания в пятницу стороны предложили рассмотреть спор в ускоренном порядке, а также завершить дело до июня. Следующие заседания предварительно намечены на конец февраля и начало марта.

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