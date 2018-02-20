Fitch: Рост популярности электромобилей может привести к пику спроса на нефть к 2030 г

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Растущая популярность электромобилей в мире может привести к тому, что рост спроса на нефть достигнет своего предела к 2030 году, считают эксперты международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

"Электромобили создают все большую угрозу спросу на нефть, который может достигнуть пика раньше 2030 года. Это не является нашим базовым сценарием, но развитие ситуации в 2017 году показало, как изменения технологий и большая осведомленность покупателей о товарах может привести к тому, что к 2025 году продажи электромобилей могут достигнуть 10 миллионов в год (выше предыдущих ожиданий Fitch - ред.)", - сообщают эксперты агентства в своем новом исследовании.

Аналитики поясняют, что в прошлом году появилось огромное количество сообщений о технологических прорывах, снижении себестоимости производства батарей для электромобилей, изменениях потребительских предпочтений, развитии политики государств в пользу защиты окружающей среды. Правительства и производители начали устанавливать определенные цели по электрокарам, а аналитические агентства - повышать прогнозы по числу таких автомобилей в мире.

Все это говорит о том, что общее принятие идеи использования электрических автомобилей в мире растет, что и стало причиной повышения прогноза Fitch по продажам электрокаров.

"Конечно, темпы продаж электромобилей в сравнении с автомобилями на двигателе внутреннего сгорания будут зависеть от того, как сильно поведение покупателей и политика государств будет поддерживать инвестиции в их производство, которые необходимы в огромном размере для такого роста", - уточняется в исследовании. Но предположив, что все факторы будут складываться в пользу электрокаров, а объем инвестиций в их производство будет сравним с инвестициями в традиционные автомобили, стоит ожидать, что к 2040 году количество электрокаров превысит 1 миллиард (больше половины всех машин на дорогах), отмечает Fitch.

"Это не базовый сценарий Fitch. Темпы и модель вхождения электромобилей в наши жизни будут более гибкими... Однако мы считаем, что такой сценарий крайнего развития событий за последний год стал более правдоподобным. Его применение вместе с данными МЭА показывает, что спрос на нефть достигнет пика в 2029 году", - резюмирует Fitch.