Audi отзывает почти 5 тыс автомобилей в РФ из-за риска возгорания

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Официальный дилер Audi в РФ отзывает почти 5 тысяч автомобилей A4, A5, Q5 из-за проблем с климатической установкой, которые могут привести к оплавлениям и даже возгоранию, сообщается на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат 4,857 тысячи автомобилей, реализованных c 2011 по 2016 годы.

"Причиной отзыва является возможный отказ дополнительного нагревательного элемента климатической установки. В редких случаях это может привести к оплавлениям и возгоранию", - говорится в сообщении.

Уполномоченные представители изготовителя ООО "Фольксваген Груп Рус" проинформируют владельцев автомобилей Audi, подпадающих под отзыв о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.