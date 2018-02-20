FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Audi отзывает почти 5 тыс автомобилей в РФ из-за риска возгорания


Компании / Индустрия / Транспорт

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Официальный дилер Audi в РФ отзывает почти 5 тысяч автомобилей A4, A5, Q5 из-за проблем с климатической установкой, которые могут привести к оплавлениям и даже возгоранию, сообщается на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат 4,857 тысячи автомобилей, реализованных c 2011 по 2016 годы.

"Причиной отзыва является возможный отказ дополнительного нагревательного элемента климатической установки. В редких случаях это может привести к оплавлениям и возгоранию", - говорится в сообщении.

Уполномоченные представители изготовителя ООО "Фольксваген Груп Рус" проинформируют владельцев автомобилей Audi, подпадающих под отзыв о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Версия для печати

Авто

Весь сюжет
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ