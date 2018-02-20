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НЛМК планирует капитальные затраты на 2018 год в размере $700-750 млн


Компании / Индустрия / Металлургия

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Группа "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) планирует капитальные затраты на 2018 год в размере 700-750 миллионов долларов, сообщил в ходе телефонной конференции исполняющий обязанности вице-президента компании по финансам Сергей Каратаев.

"Capex на 2018 год компания ожидает на уровне 700, возможно 750 миллионов долларов", - сказал Каратаев.

Инвестиции группы НЛМК в 2017 году выросли на 6%, до 592 миллионов долларов, что связано с началом работ по проекту реконструкции доменной печи N6 на Липецкой площадке и ростом платежей подрядчикам по проекту строительства фабрики окомкования на Стойленском ГОКе.

Группа НЛМК - вертикально-интегрированная металлургическая компания, ведущий российский производитель стали и проката с высокой добавленной стоимостью. Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Основному бенефициару НЛМК Владимиру Лисину через офшорную структуру Fletcher Group принадлежит около 84% его акций. НЛМК в 2017 году увеличил выпуск стали на 3% - до 17,076 миллиона тонн.

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