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Компания Porsche отказалась от дизельных двигателей‍


Компании / Индустрия / Транспорт / Потребительский рынок

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Немецкий производитель люксовых автомобилей Porsche отказался от дизельных двигателей, пишет Autocar.  Концерн снял с производства кроссовер Macan S Diesel и хэтчбек Panamera 4S Diesel.

Сообщается, что первый серийный дизельный автомобиль Porsche появился в 2002 году, это был кроссовер Cayenne. Позднее компания установила дизельные двигатели и на других моделях бренда.

Напомниается, что последнее поколение автомобилей Porsche Cayenne первоначально было создано только в версиях с бензиновым либо гибридным мотором. Сейчас автопроизводитель снял с производства и две оставшихся дизельных модели.

Производитель объяснил отказ от дизельных моторов смещением спроса покупателей на машины с бензиновыми моторами и гибридными силовыми установками. Хотя до этого менеджмент Porsche говорил о том, что полный отказ от использования дизельных двигателей при производстве своих авто не исключен.

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