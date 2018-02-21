Компания Porsche отказалась от дизельных двигателей‍

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Немецкий производитель люксовых автомобилей Porsche отказался от дизельных двигателей, пишет Autocar. Концерн снял с производства кроссовер Macan S Diesel и хэтчбек Panamera 4S Diesel.

Сообщается, что первый серийный дизельный автомобиль Porsche появился в 2002 году, это был кроссовер Cayenne. Позднее компания установила дизельные двигатели и на других моделях бренда.

Напомниается, что последнее поколение автомобилей Porsche Cayenne первоначально было создано только в версиях с бензиновым либо гибридным мотором. Сейчас автопроизводитель снял с производства и две оставшихся дизельных модели.

Производитель объяснил отказ от дизельных моторов смещением спроса покупателей на машины с бензиновыми моторами и гибридными силовыми установками. Хотя до этого менеджмент Porsche говорил о том, что полный отказ от использования дизельных двигателей при производстве своих авто не исключен.