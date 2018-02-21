"Яндекс" стал самой дорогой компанией рунета в 2018 г по версии Forbes

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. "Яндекс" YNDX возглавил рейтинг двадцати самых дорогих компаний рунета-2018 со стоимостью 12,38 миллиарда долларов, сообщается на сайте Forbes.

Отмечается, что крупнейшие игроки рунета активно скупают нишевые проекты и создают целые экосистемы, охватывающие все сферы жизни россиян — от доставки еды и вызова такси до киберспорта. Forbes брал компании, изначально делавшие ставку на бизнес в интернете, в структуре выручки которых на онлайн приходится более половины, созданные в России либо оперирующие в основном на российском рынке.

Второе место в рейтинге занимает Mail.ru Group (стоимость 6,86 миллиарда долларов), которая продолжает расширять портфель активов. Замыкает тройку лидеров электронная доска объявлений Avito (2,734 миллиарда долларов).

Четвертое место занимает один из крупнейших интернет-магазинов на российском рынке Wildberries (602 миллиона долларов), пятое - онлайн-ритейлер одежды и обуви Lamoda (454 миллиона долларов), шестое - Ozon Group (369 миллионов долларов), седьмое - сервис онлайн-бронирования Biletix (264 миллиона долларов), восьмое - онлайн-ресурс поиска работы HeadHunter (228 миллионов долларов). На девятой строчке - онлайн-дискаунтер "Ситилинк" (224 миллиона долларов), оставшийся единственным ритейлером в списке Forbes, который специализируется на торговле электроникой. Замыкает десятку сервис геолокации 2ГИС (211 миллионов долларов), на картах которого отмечено 11,162 миллиона зданий.

Также в рейтинг вошли онлайн-магазин KupiVip (169 миллионов долларов), сервис бронирования авиабилетов Aviasales (138 миллионов долларов), универсальный интернет-ритейлер ОнлайнТрейд.Ру (129 миллионов долларов), электронная торговая площадка, связывающая поставщика и заказчика, B2B-Center (121 миллион долларов), онлайн-кинотеатр Ivi.ru (119 миллионов долларов), рекрутинговый проект SuperJob (117 миллионов долларов).

В рейтинг попали агрегатор объявлений об аренде и сервис продажи недвижимости Cian.ru (111 миллионов долларов), сервис по онлайн-дейтингу Mamba (108 миллионов долларов), "1С-Битрикс", разрабатывающий системы управления сайтами и онлайн-проектами (97 миллионов долларов), а также онлайн-школа английского языка SkyEng (80 миллионов долларов).

Как отмечает Forbes, в этом году из рейтинга выбыли онлайн-ритейлеры "Юлмарт" и Exist. Первый приостановил работу в некоторых регионах и сейчас переоформляет бизнес на другие юрлица, второй находится в стадии ликвидации. В обоих случаях этим событиям предшествовали корпоративные конфликты. Новичками рейтинга стали Biletix, "ОнлайнТрейд.Ру" и SkyEng.