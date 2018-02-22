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Рейтинг самых продаваемых авто с пробегом в январе возглавил Ford Focus‍


Компании / Индустрия

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. В январе текущего года россияне чаще всего выставляли на продажу автомобиль  Ford Focus 2012 года выпуска, сообщает Аналитическое агентство "Автостат" со ссылкой на исследование объявлений о продаже машин на сайте DROM.ru, опубликованных в прошлом месяце.

Всего, отмечает агентство, в янываре было выставлено на продажу 165 тысяч автомобилей с 2008-го по 2017-й годы выпуска.

Чаще всего россияне выставляли на продажу автомобиль Ford Focus 2012 года выпуска - таких объявлений было 985 штук. Средняя цена почти достигла 503 тысячи рублей, средний пробег составлял более 90 тысяч км.

На второй строчке - отечественная Lada Priora 2011 года выпуска - 850 объявлений. Средняя цена составляла 235 тысяч рублей, средний пробег – 104,2 тысячи км.

Третье место также у модели Lada Priora, но уже 2012 года выпуска - 845 объявлений. Средняя цена - 260 тысяч рублей, средний пробег - 98 тысяч км.

В первую десятку также вошли Ford Focus 2011 г.в, Lada Priora – 2008 и 2010 годов выпуска, Toyota Corolla 2008 года, Lada Granta 2013 года, Hyundai Solaris - 2011 и 2012 годов выпуска.

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