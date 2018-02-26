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"Уралвагонзавод" продал "УВЗ-Логистик"


Компании / Индустрия / Транспорт

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. НПК "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в госкорпорацию "Ростех") продал компании АО "Инвест-Логистика" железнодорожного оператора "УВЗ-Логистик" (УВЗЛ), следует из данных ЕГРЮЛ.

ФАС, говорилось в решении регулятора в январе текущего года, одобрила ходатайство "Инвест-Логистики" о покупке 100% "УВЗ-Логистик". Газета "Коммерсант" со ссылкой на источники писала, что "УВЗ-Логистик" покупают структуры, близкие к сыну генпрокурора РФ Юрия Чайки Артему. Бенефициар покупающего актив АО "Инвест-Логистика" Александр Самусев возглавляет и саму УВЗЛ, и подконтрольную Артему Чайке "Первую нерудную компанию". Позднее издание сообщало, что структуры, близкие к Артему Чайке, и экс-владелец газовой группы "Итера" Игорь Макаров могут совместно владеть "УВЗ-Логистик".

"Сведения об учредителях (участниках) юридического лица… акционерное общество "Инвест-Логистика"… Размер доли (в процентах) 100… Дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения 22 февраля 2018", - говорится в данных ЕГРЮЛ. Ранее 100% "УВЗ-Логистики" принадлежали группе УВЗ.

Президент РФ Владимир Путин в декабре 2016 года подписал указ о передаче 100% акций "Уралвагонзавода" "Ростеху". УВЗ в феврале 2017 года объявил о продаже 100% "УВЗ-Логистик" структуре НПФ "Благосостояние" и сообщил, что парк остается в аренде у ФГК. Однако ФАС не одобрила покупку.

Госкорпорация "Ростех" инициировала переговоры с ФГК о возвращении вагонов "УВЗ-Логистик". Стороны в октябре 2017 года объявили, что "УВЗ-Логистик" досрочно с ноября забирает свой парк из аренды у ФГК без штрафных санкций. "Ростех" же сообщал о планах провести новый конкурс по продаже "УВЗ-Логистик".

"УВЗ-Логистик" является одним из крупнейших собственников подвижного состава. Парк в ее управлении насчитывает более 40 тысяч вагонов, из которых около 30 тысяч единиц - полувагоны.

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