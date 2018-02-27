Чистая прибыль немецкой BASF за 2017 г выросла в 1,5 раза

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль одного из крупнейших в мире химических концернов BASF по итогам 2017 года выросла 1,5 раза по сравнению с показателем прошлого года — до 6,078 миллиарда евро, свидетельствуют данные финансовой отчетности компании.

Чистая прибыль в пересчете на акцию по итогам отчетного периода поднялась до 6,62 евро с 4,42 евро годом ранее. Продажи компании за 2017 год выросли на 12%, до 64,475 миллиарда евро.

В четвертом квартале BASF увеличил чистую прибыль в 2,2 раза - до 1,537 миллиарда евро. Прибыль на акцию выросла до 1,68 евро с 0,75 евро годом ранее. Объем продаж увеличился на 8,4% - до 16,099 миллиарда евро.

"2017 год был успешным бизнес-годом, в котором BASF значительно превысил свои целевые показатели прибыли", - приводятся в релизе слова главы BASF Курта Бока (Kurt Bock). Он также отметил, что рост экономической активности во многих странах помог компании серьезно увеличить объемы продаж по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, по словам Бока, BASF значительно увеличил прибыль в нефтегазовом сегменте, чему поспособствовало восстановление цен на нефть.

Немецкий BASF производит химикаты, пластмассы, продукты тонкой химии, а также продукцию для сельского хозяйства. Концерн владеет 100% акций немецкой нефтегазовой компании Wintershall, которая участвует в проекте "Северный поток" и имеет еще ряд совместных проектов с "Газпромом", а также с "Лукойлом".

В конце 2017 года немецкая BASF и LetterOne российского бизнесмена Михаила Фридмана подписали протокол о намерениях, предусматривающий слияние дочерних предприятий — Wintershall и DEA. Совместное предприятие будет работать под названием Wintershall DEA. Закрытие сделки ожидается во второй половине 2018 года, если будут получены необходимые ведомственные разрешения. Предполагается, что на первоначальном этапе 67% акций Wintershall DEA будут принадлежать BASF, 33% - LetterOne.