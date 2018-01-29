"Интеррос" и "Русал" до разбирательств в суде не сошлись по размеру дивидендов "Норникеля"

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Основные акционеры ГМК "Норильский никель" GMKN - ХК "Интеррос" Владимира Потанина и ОК "Русал" Олега Дерипаски - до текущих разбирательств в лондонском суде пытались согласовать новые параметры акционерного соглашения, но, в частности, не сошлись в размере дивидендов ГМК, следует из материалов суда.

Отмечается, что в ходе обсуждений в конце прошлого - начале этого года Потанин согласился принять ряд поправок в соглашение, в том числе увеличить ежегодные выплаты акционерам ГМК с нынешнего 1 миллиарда долларов до 1,5 миллиарда долларов, но не менее 10 миллиардов долларов в совокупности в течение пяти лет, а также ограничить размер капитальных затрат (возможность роста на 10% с учетом новых проектов развития - Баимское и СП с "Русской платиной") и максимальную сумму годового оборотного капитала компании. В свою очередь Дерипаска предлагал увеличить дивиденды до 2,5 миллиарда долларов в год.

Потанин также был готов на off-take обязательства "Норникеля" перед швейцарским трейдером Glencore (является акционером "Русала") в отношении поставок некоторых металлов и по ряду проектов, тогда как Дерипаска требовал пропорционального распределения всех проданных металлов среди крупнейших владельцев ГМК.

Кроме того, рассматривался вопрос об исключении из соглашения акционеров положений о проведении аукциона shoot out ("дуэль") и о переходе при расчете дивидендов ГМК от коэффициента EBITDA к показателю свободного денежного потока, отмечается в документе.

В рамках переговоров "Интеррос" также предлагал "Русалу" call-option на 2,8% акций "Норникеля" (доля алюминиевой компании тогда бы снизилась до блокпакета в 25%). Со своей стороны Дерипаска хотел получить put-option на весь свой пакет в ГМК по фиксированной цене, но Потанин посчитал такой вариант для себя экономически невыполнимым.

Конфликт между основными бенефициарами "Норникеля", разрешенный в 2012 году путем заключения акционерного соглашения при посредничестве Романа Абрамовича, возобновился в середине февраля. После истечения периода lock-up, в течение которого "Русал" и "Интеррос" не могли менять размеры своих пакетов в ГМК (27,82% и 30,4% акций соответственно), структура Потанина предложила Crispian Investments, аффилированной с Абрамовичем и его партнерами, выкупить около 4% (в целом доля Crispian составляет 6,37%). "Русал" обратился в суд с требованием заблокировать сделку из-за нарушения баланса среди акционеров.