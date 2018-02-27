РЖД опровергают сообщения о возвращении поездов с обхода Украины на старый маршрут

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. РЖД опровергают сообщения о возвращении грузовых и пассажирских поездов с нового обхода Украины на старый маршрут, следует из слов представителя компании.

Ранее во вторник ряд СМИ со ссылкой украинского депутата от фракции "Народный фронт" Дмитрия Тымчука сообщили, что железная дорога в обход Украины, на которую РЖД в 2017 году перевели все российские "южные поезда", оказалась неисправной, и поезда вновь курсируют на ветке по территории Украины.

"Движение грузовых и пассажирских поездов в направлении Центр-Юг осуществляется в соответствии с графиком по открытой в 2017 году двухпутной электрифицированной линии Журавка-Миллерово", - сообщили РИА Новости в РЖД во вторник.

Двухпутную электрифицированную линию в обход Украины начали строить на участке Журавка-Миллерово после ухудшения отношений с Украиной в 2014 году. До этого российские поезда, следующие на юг РФ, проходили небольшой участок по территории Украины. Строительные работы были завершены в августе 2017 года.

РЖД в сентябре 2017 года запустили по новому обходу грузовые поезда, с середины ноября - пассажирские поезда, которые шли без остановок по старой линии. Все "южные" поезда были переведены полностью на новый железнодорожный обход Украины с 11 декабря того же года. По этой железной дороге идут свыше 120 пассажирских и до 30 грузовых составов ежесуточно.

Обход Украины проходит по территории Воронежской и Ростовской областей. Цель проекта – развитие железнодорожной инфраструктуры в направлении Центр-Юг, увеличение ее пропускной способности, обеспечение транспортной безопасности грузовых и пассажирских перевозок, минуя территорию Украины.