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СМИ: Правительство РФ утвердило стратегию развития автопрома


Компании / Индустрия / Транспорт

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Правительство РФ 27 февраля на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева утвердило стратегию развития автопрома спустя два года обсуждений, документ готовится к подписанию, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Один из источников издания в отрасли сообщил, что на совещании было принято решение "поддержать перспективные направления автотранспорта и технологий, разрабатываемые и реализуемые в РФ". Еще один источник газеты, знакомый с ситуацией, сообщил, что стратегия "готовится к подписанию". В Минпромторге, Минэкономразвития и Минфине, главы которых были на совещании, а также в аппарате вице-премьера Аркадия Дворковича газете не стали комментировать ситуацию.

С утвержденным сейчас документом газете ознакомиться не удалось, последняя известная версия - от 22 декабря 2017 года. По словам собеседника издания, с тех пор она обновлялась, но "не принципиально". Так, в декабрьской версии в цели стратегии входит покрытие 80-85% внутреннего спроса производителями РФ и поставка 12-14% машин на экспорт. Объем экспорта в денежном выражении должен вырасти в 3,6 раза, до 272 миллиардов рублей в 2025 году.

Также планируется, что до 2025 года объем господдержки сохранится на уровне 2017 года - 62,3 миллиарда рублей. При этом к 2020 году поддержка будет направлена только на новые продукты (газомоторный и электротранспорт, автономные машины, подключенный к сети транспорт), пишет издание. Сейчас большая часть субсидий идет на прямое стимулирование спроса через скидки или льготные кредиты, отмечает газета.

Кроме того, в стратегии планировалось углублять локализацию производства, заняться развитием национальных производителей комплектующих, обозначена необходимость разработки критических технологий и новых продуктов мирового уровня, пишет газета.

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