Чистая прибыль Bayer в 2017 году увеличилась в 1,6 раза

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль немецкого химико-фармацевтического концерна Bayer AG в 2017 году увеличилась в 1,6 раза по сравнению с показателем за предыдущий год - до 7,336 миллиарда евро, говорится в отчетности компании.

Прибыль в пересчете на одну акцию составила 8,41 евро против 5,44 евро за 2016 год. Выручка компании выросла на 0,2% - до 35,015 миллиарда евро. Выручка фармацевтического дивизиона Bayer увеличилась на 2,6% - до 16,847 миллиарда евро.

По итогам четвертого квартала чистая прибыль Bayer снизилась втрое по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, до 148 миллионов евро. Прибыль в пересчете на одну акцию составила 0,17 евро против 0,53 евро в четвертом квартале 2016 года. Выручка снизилась на 2,6% - до 8,596 миллиарда евро. Выручка фармацевтического дивизиона Bayer уменьшилась на 1,4% - до 4,215 миллиарда евро. В отчете отмечается, что на результаты компании повлияли расходы, связанные с планируемым приобретением американского производителя гербицидов и генетически модифицированных семян Monsanto.

Bayer договорился о приобретении Monsanto за 66 миллиардов долларов в сентябре 2016 года. Регуляторы ряда стран уже одобрили сделку. При рассмотрении сделки в России ФАС в начале ноября пришла к выводу, что она может привести к резкому усилению вплоть до доминирования объединенной компании на всех затрагиваемых рынках РФ и созданию высоких барьеров для входа других компаний. Служба предписала компаниям в течение трех месяцев поделиться технологиями для рынков семян и цифрового земледелия, в частности в области селекции. Затем срок рассмотрения сделки был продлен на полгода.

"Мы предприняли важные шаги на пути к планируемому приобретению Monsanto. Совсем недавно бразильский антимонопольный орган дал "зеленый свет" (одобрил сделку - ред.). Это важный шаг на пути к закрытию сделки. ... Бразилия является одним из самых важных мировых сельскохозяйственных рынков", - приводятся в релизе слова председателя совета управляющих компании Вернера Бауманна (Werner Baumann). Он также отметил, что цель компании - закрыть сделку во втором квартале 2018 года.

Концерн Bayer AG, основанный в 1863 году, представляет свыше 300 компаний в разных странах, спектр продуктов насчитывает около пяти тысяч наименований в сфере здравоохранения, средств защиты растений и высокотехнологичных материалов. Среди наиболее известных брендов Bayer - аспирин "Байер" (Aspirin), "Алка-Зельтцер" (Alka-Seltzer) и "Супрадин" (Supradyn).