Skoda заставит городской кроссовер ездить на газе и электричестве‍

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Чешский концерн Skoda представит на автосалоне в Женеве в марте текущего 2018 года свой новый концептуальный кроссовер Vision X, который получит сразу три мотора: газовый, бензиновый и электрический, пишет "Коммерсант".

Компания отметила, что в новом авто силовая установка будет включать полуторалитровый двигатель TSI G-TEC, который получит адаптацию под работу на сжатом природном газе.

Газовый мотор будет иметь мощность в 130 "лошадей", он приводит в работу переднюю ось. Электродвигатель, который будет работать от привода в 48-вольт литий-ионного аккумулятора, будет запускать заднюю ось.

Производитель отмечает, что Skoda Vision X станет первым в истории чешского бренда полноприводным автомобилем без карданного вала.

Покупатель сможет выбрать тип привода авто: концепт-кар будет передне-, задне- и полноприводным. Что касается запаса хода, то он составит 650 километров: машина получит топливный бак и резервный бензиновый двигатель.