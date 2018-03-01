Evraz продает свой металлургический завод на Украине группе DCH за $106 млн

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Evraz намерен продать свой металлургический завод в городе Днепр, сообщил в ходе телефонной конференции президент компании Александр Фролов.

Он напомнил, что компания уже закрыла сделки по продаже своего украинского железорудного актива (ГОК "Сухая балка"), а также коксохимического завода "Южкокс".

"Наша стратегия состоит в том, чтобы при наличии соответствующих возможностей продолжить выход из украинских активов, но давать конкретные прогнозы я бы не стал", - сообщил Фролов.

Позже Evraz сообщил, что подписал договор о продаже завода группе DCH за 106 миллионов долларов.

Платежи будут осуществлены несколькими траншами, первоначальный взнос на сумму 25 миллионов долларов будет выплачен в течение пяти дней после подписания договора купли-продажи, остальная сумма – не позднее 15 декабря 2018 года. Средства, полученные от сделки, будут направлены на общекорпоративные цели.

"Евраз ДМЗ" (ранее ПАО "Евраз ДМЗ им. Петровского") расположено в Днепре и является одним из ведущих производителей чугуна, стали и проката. Потребителями продукции являются более 44 стран. На предприятии трудятся около шести тысяч человек. Преимуществом ДМЗ является близость к портам Черного моря. В 2016 году завод произвел 1,068 миллиона тонн чугуна, 1,057 миллиона тонн стали и 889 тысяч тонн проката.