Руководство РФ обеспокоено планами США ввести ввозные пошлины на сталь и алюминий

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Руководство России разделяет обеспокоенность ЕС по поводу ввода США пошлин на сталь и алюминий. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Президент США Дональд Трамп на встрече с главами американских металлургических компаний заявил о вводе ввозных пошлин на сталь в размере 25% и на алюминий — в размере 10%. По его словам, пошлины будут действовать в течение длительного периода времени.

"Эта ситуация заслуживает самого пристального внимания. Мы знаем, что во многих европейских столицах уже была высказана крайняя обеспокоенность в связи с подобными решениями, мы разделяем эту обеспокоенность и тщательно анализируем ситуацию, которая складывается в торговых отношениях после этого заявления", - сказал Песков.

"Эта мера, которая направлена против многих стран", - добавил он, отвечая на вопрос, считают ли такую меру в Кремле антироссийской.

Канцлер Австрии Себастьян Курц в пятницу призвал Евросоюз к жестким ответным мерам на введение США ввозных пошлин на сталь и алюминий.

Австрийский канцлер назвал меры США "абсолютно неверным сигналом", указав на то, что пошлины негативно скажутся на обоих партнерах и могут привести к торговой войне.

"Имея сильную экономику, Европа должна играть сильную и уверенную роль. Поэтому я призываю к жестким ответным мерам ЕС, если действительно необходимо, чтобы президент Трамп ощутил последствия своих неверных действий", - заявил Курц онлайн-порталу газеты Osterreich.

Германия приняла к сведению заявление Трампа по пошлинам на сталь и алюминий, так как это в значительной мере может затронуть предприятия ФРГ, заявил на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Мы приняли к сведению вчерашнее заявление, федеральное правительство отвергает эти пошлины", - сказал Зайберт.

Он добавил, что в результате такого решения "в значительной степени будут затронуты международные каналы торговли нашей сталелитейной и алюминиевой промышленности".

"Проблемы перепроизводства в этих отраслях… не могут быть решены такими односторонними мерами", - указал Зайберт.