Глава Subaru Ёсинага уйдет с поста президента компании

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Глава японского автопроизводителя Subaru Ясуюки Ёсинага (Yasuyuki Yoshinaga) уйдет с поста президента компании после годового собрания акционеров в июне, следует из сообщения компании.

В то же время Ёсинага сохранит за собой пост главного исполнительного директора и будет назначен председателем совета директоров, говорится в сообщении Subaru.

Новым президентом компании станет нынешний руководитель ее североамериканского подразделения Томоми Накамура (Tomomi Nakamura).

Кроме того, 31 марта 2018 года произойдет ряд перестановок в топ-менеджменте компании. Нынешний вице-президент Subaru, главный генеральный менеджер отдела продаж и маркетинга Казуо Хосёя (Kazuo Hosoya) возглавит токийское подразделение компании - Tokyo Subaru Inc. Свои должности покинут генеральный и старший директора двух инженерных подразделений Subaru.

Как пишет издание The Wall Street Journal, перестановки в высшем руководстве Subaru могут быть связаны с недавним скандалом с тестированием автомобилей перед выпуском на японский рынок. В ноябре, как сообщало министерство транспорта страны, компания была вынуждена отозвать 395 тысяч машин для повторной проверки безопасности, поскольку при их выпуске тестирование проводил некомпетентный персонал.

Subaru Corporation - японская корпорация, занимающаяся производством аэрокосмических транспортных средств и автомобилей. Subaru является партнером компаний Boeing и Lockheed Martin, производя самолеты и вертолеты по лицензии этих компаний для правительства Японии. По состоянию на 31 марта 2017 года в компании работало 14,708 тысячи сотрудников.