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Президентом ArcelorMittal стал сын основателя и главы компании Адитья Миттал


Компании / Индустрия / Металлургия
  • Проект монумента ArcelorMittal Orbit в Олимпийском парке Лондона
    © Arup

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Президентом крупнейшей в мире металлургической компании - ArcelorMittal - стал сын ее основателя и нынешнего генерального директора Лакшми Миттала Адитья, говорится в релизе ArcelorMittal.

При этом Адитья Миттал продолжит занимать пост финансового директора компании и генерального директора подразделения ArcelorMittal Europe.

"Адитья зарекомендовал себя как эффективный и опытный менеджер в качестве финансового директора и генерального директора нашего европейского подразделения, демонстрируя отличные результаты и высокую ценность для компании. Он будет продолжать работать со мной над формированием стратегии группы", - приводятся в релизе слова Лакшми Миттала.

ArcelorMittal - крупнейшая металлургическая компания мира. Зарегистрирована в Люксембурге. Концерн был образован в 2006 году путем слияния люксембургской компании Arcelor и индийской Mittal Steel, принадлежащей индийскому бизнесмену Лакшми Митталу.

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