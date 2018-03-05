Минпромторг РФ заключил договор на 19 млрд руб на выполнение НИОКР по лайнеру МС-21

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Министерство промышленности и торговли России заключило контракт с единственным подрядчиком на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в рамках реализации проекта создания ближне-среднемагистрального самолета МС-21, следует из материалов на портале госзакупок.

Исполнитель и другие подробности не раскрываются. Указывается лишь, что максимальная цена контракта составляет почти 19,36 миллиарда рублей, финансируются работы за счет средств федерального бюджета.

МС-21 — перспективный российский пассажирский самолет вместимостью от 150 до 211 пассажиров, включает в себя новейшие разработки в области самолето- и двигателестроения, бортового оборудования и систем. Он сменит советские самолеты "Ту", "Як" и "Ан". Ранее "Иркут" заявлял, что в 2018 году планируется закончить производство летных экземпляров и продолжить производство уже серийных самолетов.

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в январе сообщал, что первый магистральный лайнер МС-21-300 уже совершил 33 испытательных полета. В начале февраля президент компании "Гражданские самолеты Сухого" Александр Рубцов в кулуарах выставки Singapore Airshow 2018 сообщил журналистам, что летные испытания второго самолета МС-21 начнутся в марте этого года.

На Иркутском авиационном заводе идет подготовка к запуску в 2019 году в серийное производство этого лайнера. Самолет будет выпускаться с двигателем модели ПД-14.