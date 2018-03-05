Россия в 2017 г увеличила экспорт золота в 2,5 раза

МОСКВА, 5 мар ПРАЙМ. Экспорт аффинированного золота из РФ в 2017 году вырос более чем в 2,5 раза в сравнении с годом ранее - до 56,6 тонны (1,82 миллиона унций) против 22,4 тонны в 2016 году, следует из материалов ФКУ "Пробирная палата России" при Минфине, оказавшихся в распоряжении РИА Новости.

Пробирная палата осуществляет госконтроль по ввозу и вывозу из РФ драгметаллов и камней.

По информации Минфина, распространенной в феврале, аффинажные заводы РФ по итогам 2017 года произвели 306,9 тонны (9,867 миллиона унций) золота против 288,6 тонны (плюс 6,4%) в 2016 году. Таким образом, в прошлом году на экспорт ушло более 18,4% всего произведенного в России золота, при этом около 224 тонны золота закупил ЦБ РФ для пополнения золотовалютных резервов.

Как полагает один из экспертов рынка, вывоз золота из РФ в 2017 году вырос за счёт того, что банки в 2016 году его придержали в надежде, что цена вырастет (к середине 2016 года она достигла 1360 долларов за унцию, а потом опустилась к 1200 долларам), а в 2017 году они увидели вялую динамику стоимости металла и продали свои запасы. "Экспорт 2017 года еще не такой высокий, каким он был в 2014 году - 140 тонн", - отметил эксперт РИА Новости.

"В мире наблюдается стабильно высокий спрос на металл – это общий тренд. Спрос инвесторов подогревается геополитическими рисками, в том числе развитием напряженности в Азии - отношения США с КНДР, Ираном, санкции и так далее", – считает аналитик международной группы компаний Plaurum Игорь Корепанов.

СЕРЕБРО И ПЛАТИНОИДЫ

Вывоз аффинированного серебра в 2017 году также значительно вырос - в 1,6 раза в сравнении с 2016 годом (497,6 тонны), до 774,9 тонны, но не восстановился к уровню 2015 года, когда было экспортировано 985 тонн драгоценного металла. По февральским данным Минфина, производство серебра в России за 2017 год составило 1044,3 тонны (годом ранее — 1088,9 тонны), таким образом, доля экспорта в прошлом году выросла до 74% от производства с 46% в 2016 году и против 79% - в 2015 году.

Экспорт платины вырос в прошлом году на 39%, до 21 тонны (673,886 тысячи унций), палладия - почти не изменился и составил 80,3 тонны (2,582 миллиона унций) против 79,8 тонны в 2016 году.

Экспорт технических (промышленных) изделий с содержанием чистого золота в 2017 году вырос почти в 2 раза, до 3,086 тонны (1,547 тонны в 2016 году), изделий из серебра - снизился на 26%, до 1,252 тонны, из платины - упал на 82%, до 1,191 тонны, из палладия падение составило 76%, до 522,36 килограмма против 6,76 тонны и 2,203 тонны в 2016 году, соответственно.

При этом экспорт ювелирных изделий из золота, а также часов и монет в прошлом году упал на 48,8%, до 392 килограммов против 765 килограммов в 2016 году. Из серебра экспорт снизился на 10%, до 1,76 тонны (в 2016 году - 1,96 тонны). Объем указывается в лигатурном сплаве, то есть сплаве основного драгметалла (приблизительно 60% золота, и 92,5% - серебра) с другими, часто тоже драгоценными.

Импорт в РФ золотых ювелирных изделий, часов и монет в 2017 году вырос на 70%, до 2,49 тонны против 1,47 тонны годом ранее. Ввоз серебряных ювелирных изделий увеличился на 6%, до 44 тонн, платиновых - на 1,3%, до 43,2 килограмма.

По информации Пробирной палаты, импорт аффинированных драгметаллов в Россию в 2015-2017 годах не осуществлялся.