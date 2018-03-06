РФ в 2018 году увеличит выпуск золота на 3,2%

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Предприятия России в 2018 году увеличат производство золота на 3,2% - до 328 тонн, среднегодовая цена на золото по итогам года ожидается в диапазоне 1200-1400 долларов за унцию, такой прогноз дает Союз золотопромышленников РФ.

"В 2017 году было добыто рекордное количество золота - 280,68 тонны в новейшей истории России. А в текущем году добыча и попутное производство золота в России вырастет до 285 тонны, еще 8 тонн будет произведено в концентратах, и порядка 35 тонн - после переработки ломов и отходов", - сообщил на конференции "Золото России" председатель Союза золотопромышленников РФ Сергей Кашуба.

По его словам, цена на золото будет колебаться в диапазоне 1200-1400 долларов за унцию, но средняя цена по году составит 1310 долларов.