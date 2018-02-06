"Норникель" в 2017 году сократил чистую прибыль по МСФО на 16%

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. ГМК "Норильский никель" GMKN по итогам 2017 года сократила чистую прибыль по МСФО на 16% - до 2,123 миллиарда долларов, следует из сообщения компании.

Выручка ГМК за отчетный период при этом увеличилась на 11% - до 9,146 миллиарда долларов. Показатель EBITDA вырос на 2% - до 3,995 миллиарда долларов. Рентабельность по EBITDA составила 44% против 47% годом ранее.

Чистая прибыль компании по МСФО в рублях сократилась на 24% - до 127,4 миллиарда рублей. Выручка снизилась на 2,2% - до 536,8 миллиарда рублей. Валовая прибыль компании составила 268,6 миллиарда рублей, снизившись на 1,3%. Прибыль от операционной деятельности уменьшилась на 14%, до 185,6 миллиарда рублей.

"Норникель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Производственные подразделения группы расположены в РФ в Норильске, на Кольском полуострове, а также в Финляндии. ГМК в 2017 году сократила выпуск никеля на 8%, до 217,1 тысячи тонн, меди - увеличила на 11%, до 401,1 тысячи тонн. Производство палладия возросло на 6%, до 2,78 миллиона унций, платины - на 4%, до 670 тысяч унций.